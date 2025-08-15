好きなテレビ番組のひとつに『人生最高レストラン』（TBS系）があります。著名人が人生の転機に出合った飲食店を紹介するもので、自分だったらどこかなぁ、など考えながら土曜の夜を過ごしています。そんなのんびりしたある週末、そーいえば店名に「人生」がつくお店、何軒か行ったなぁ、とふと思い出しました。ということで今回は夏休み企画第3弾。題して「人生応援レストラン」。人生を応援してくれる全国の4店をご紹介します。