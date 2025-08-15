テレビ番組『初耳怪談』（テレビ大阪／毎週月曜24時30分）と大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクがコラボレーションしたグッズが、9月9日（火）に「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」で開催される「初耳怪談 EXPO2025」の会場内で販売される。【写真】トートバッグもかわいい！コラボグッズ一覧■ミャクミャクがおばけになって登場今回イベントの開催を記念して制作販売されるのは、ミャクミャクのおばけ