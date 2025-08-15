お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家、夏にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年9月18日記事は取材時の状況）＊＊＊プロ野球を現地で観戦すると、若い女性の売り子からビールを買うサラリーマンをよく目にする。特に夏の暑い日は、売り子から買うビールを楽しみに球場に行く人も多いのではない