スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは？ スイーツのプロが選ぶ！ とっておきの一品をご紹介。「CREMAHOP」の「ラベンダー＆ブルーベリー」東京・赤坂にあるアイスクリームとコーヒーの専門店「CREMAHOP（クレマホップ）赤坂見附店」。有機食材などを使ったこだわりの手作りアイスクリームは、老若男女に愛される優しい味わいです。中でも「ラベンダー＆ブルーベリー」は、癒や