2025年7月に県内で倒産した企業は7件で、7月としては過去10年間で最も多かったことが、民間の信用調査会社の調べで分かりました。東京商工リサーチ徳島支店によりますと、7月、県内で倒産した企業は前年の同じ月に比べて2件多い7件で、7月の倒産としては過去10年間で最も多くなりました。また、負債総額は6億5600万円で、前年の同じ月に比べ、9100万円増えました。2025年、倒産した企業件数は40件となり、7月時点で40件に到