Figureは、最新のヒューマノイド「FIGURE 02」が、複数枚のタオルを順次畳んでいく動画「Scaling Helix - Laundry」をYouTubeで公開した。Figureは、Microsoft、OpenAI Startup Fund、NVIDIA、ジェフ・ベゾス氏などから最大約2,250億円程度の資金調達をしている注目のスタートアップ企業。この動画のポイントを、Figure社の解説を参考にしながら読み解いていこう。●ロボットがタオルを畳むのは難しい実はロボットがタオルを畳むと