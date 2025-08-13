ニューストップ > 国内ニュース > 日経平均株価が4万3000円台まで上昇…2日連続史上最高値更新 時事ニュース 日経平均 日テレNEWS NNN 日経平均株価が4万3000円台まで上昇…2日連続史上最高値更新 2025年8月13日 9時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京株式市場で、日経平均株価が4万3000円台まで上昇した 取り引き時間中の史上最高値で、12日に続き2日連続の更新となる 12日、大手証券会社のトップらは再加速の可能性に期待を示していた 記事を読む おすすめ記事 「こんなにバカだったの？」マックに非難殺到！食糧廃棄に転売、“穴だらけ”の対策 2025年8月12日 15時0分 「配慮がなさすぎる」IVE 新曲MVの“折り鶴炎上”演出が物議…コメント7000件超えの大荒れ 2025年8月12日 19時53分 北海道に住むある家族が「村八分にされた」理由。「はさみを持った男が侵入してきた」恐怖体験を激白 2025年8月11日 15時54分 「加害少女」は社会復帰、父親は自殺…「佐世保高1女子生徒殺害事件」 同級生を殺害・解体した15歳の“本当の顔” 2025年7月26日 8時12分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分