1985年、東京・羽田を出発し大阪へ向かっていた日航ジャンボ機123便が、群馬県の御巣鷹山に墜落、520人が犠牲となりました。県関係では10人が亡くなったあの事故から、8月12日でちょうど40年です。阿南市在住で妹を亡くした1人の男性に、今回、初めてお話を聞くことができました。 （能仁正顕さん）「その飛行機に実際に乗っているとは、思っていなかった」 ■1985年日航ジャンボ機123便が墜落 1985年8月12日、定刻よ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 2. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
- 3. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
- 4. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
- 5. 致死率27% 感染者数が最多迫る
- 6. 北海道で「村八分にされた」理由
- 7. ボクシング後楽園興行 また搬送
- 8. カズ交際 1年前に知っていた芸人
- 9. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
- 10. あいみょんに「がっかり」拒否感
- 1. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
- 2. 致死率27% 感染者数が最多迫る
- 3. マックは景表法違反? 指摘の声
- 4. 脱インテル 株を上げた日本企業
- 5. モバイル充電器 回収義務化へ
- 6. ボートから川に投げ出され死亡
- 7. 日航機 発見した自衛隊が初証言
- 8. へずま氏 当選取り消しに言及
- 9. 特急列車“いなほ”にはねられ10代の女性警察官が死亡…勤務時間外に私服で線路内へ 自殺の可能性も 新潟・胎内市
- 10. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
- 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 2. 北海道で「村八分にされた」理由
- 3. 家出息子 警察に電話中の母刺殺
- 4. 離婚を決断すべき10のサイン
- 5. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 6. マックが謝罪 今後の対応を公表
- 7. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 8. 日々の疲れを取る超簡単な方法
- 9. 山岡家 期間限定ラーメンを絶賛
- 10. 神谷氏 街頭演説中に大声で激怒
- 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
- 2. 「タコピーの原罪」は無責任か
- 3. 中国船同士が衝突 合法的と主張
- 4. 言葉による虐待 深刻傷痕残す?
- 5. 台湾マーチングバンドが快挙
- 6. 中国 電力使用量が増加の一途
- 7. ハッピーセットのおまけ巡り騒動
- 8. ノーベル賞を待ち望む韓国、「空の台座」や「名前のない橋」など準備は万端
- 9. 1TBの大容量をコンパクトな手のひらサイズに収めたポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD」を使ってみた
- 10. 中国船同士が衝突 1隻は航行不能
- 1. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
- 2. 死者10万 江戸時代の日本の知恵
- 3. 「60歳で即退職はNG」警鐘する訳
- 4. グルテンが体に与える悪影響
- 5. 株式投資 暴落に直面する瞬間
- 6. 日経平均 逆回転する可能性も
- 7. ヴィレヴァンが通販進出? 疑問も
- 8. ｢プーチン氏は最も偉大な指導者｣と称賛…ロシアの広告塔になったハリウッドスターの末路
- 9. 「サイズは10MBまで」「ファイル名に日本語はNG」「パスワード付ZIPは時代遅れ」… 相手に常識知らずと思われないためのメール“添付ファイル”最新マナー
- 10. ギリシャの二の舞か…「現金給付」「消費減税」バラマキ政策が招く“悲惨すぎる末路”とは？
- 1. デジカメ市場 新勢力が台頭か
- 2. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 3. Ankerの頼もしいカードリーダー
- 4. ネットアクセスで思わぬ抜け穴
- 5. Amazonで防災グッズがSALE価格に
- 6. ロボ掃除機 人気モデルを調査
- 7. サメの体内薬物 ブラジルで発見
- 8. 余命宣告アプリがじわじわ人気
- 9. Apple 米国向け投資約88兆円
- 10. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 11. ドラえもんの世界に『ラブプラス』があったら？
- 12. 「AUTOMOBILE COUNCIL 2016」で見かけたビンテージカーたち
- 13. 塩田紳二のアンドロイドなう 第127回 モトローラ「Moto Z」を試す その2
- 14. 気品さと厳格さが魅力！Jeanloup Sieff写真展「Fashion Portrait」を開催【Art Gallery M84】
- 15. Kindleの必読本 書評家が厳選
- 16. メカニカルMODで爆発事故の真相は？加熱式タバコ・IQOSユーザーも注目のVAPEを安全に利用する為の注意点（世永玲生）
- 17. 「Wiiショッピングチャンネル」本日1月31日終了 今後は再ダウンロードのみ
- 18. LINEの文字サイズは変えられる! やり方を解説
- 19. 「やっと3Dツールが紙とペンのような存在になる」エヴァ制作のカラーがBlenderへの移行を進める理由とは？（西田宗千佳）
- 20. Disney+ 観られる作品が明らかに
- 1. ボクシング後楽園興行 また搬送
- 2. 大谷に新たな法的トラブル発生?
- 3. 伊藤美誠に近づく水谷隼氏に驚き
- 4. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
- 5. 張本の行動に中国メディアが激怒
- 6. 重岡銀次朗 意識戻らず転院へ
- 7. 周東佑京「やるしかない」
- 8. 広陵が揺れる 日本高野連の甘さ
- 9. 欧州組急増 日本人選手への目
- 10. レアル所属のFWに厳しい状況か
- 1. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
- 2. カズ交際 1年前に知っていた芸人
- 3. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
- 4. あいみょんに「がっかり」拒否感
- 5. 「性癖が…」YouTube動画に苦言
- 6. きんに君 逮捕報道に心境を吐露
- 7. 「フェスで心が軽くなる」？ 精神科医・遠迫憲英が語る、ダンスミュージックの意外な効能
- 8. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
- 9. タカトシ 台風の海で素潜り強行
- 10. 加藤茶「盗み食い」を街中が監視
- 1. ZARAの「上品シューズ」紹介
- 2. 老け見え回避 40・50代の悩み
- 3. 40・50代女性向け GU神トップス
- 4. 真似したくなる GUの夏服コーデ
- 5. ふたえコスメ「TWOOL」とコラボ
- 6. きのこ・たけのこ派判定AIが登場
- 7. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
- 8. バスツアー JK客が非常識な頼み
- 9. 10月25日の運勢第1位は水瓶座！ 今日の12星座占い
- 10. 人生のドア開けた「運命作」
- 11. ニューデイズで買える！ファン歓喜の「駅ナカジュース」が缶で登場。桃果汁100%、贅沢すぎる味わいを飲んでみた。
- 12. ホテルの「お月見アフタヌーン」
- 13. マニフィーク BBクリームが進化
- 14. タイ中部の世界遺産！アユタヤの遺跡と、貴重な動物に会える自然遺産！
- 15. ウエディングドレスが着られない、子供とプールに行けない... タトゥー入れた女性たちの悲痛な叫び
- 16. 12星座【誰かがいないと行動できない】ランキング 天秤座は他人主体で「自分」がない！
- 17. 【TDS】ダッフィーたちに会いたい! 2016年クリスマスのグリーティング＆出演ショー 完全ガイド
- 18. 織田信長や千利休に愛された国宝級の名碗が一堂に揃う特別展「茶の湯」
- 19. いつものミディアムパーマをもっと魅力的に！大人っぽく決まる前髪なしスタイル
- 20. 西日本初！ “最高峰のコーヒー体験”ができるスターバックス リザーブ(R)バーが梅田に登場