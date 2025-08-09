同じ平日の午前中でも、2日前の第2試合はわずか1万3000人だった“地元”の思いが、酷暑に勝ったということか。第107回全国高校野球選手権大会は8日、大会第4日が行われ、第2試合では14年ぶり13回目の出場の東洋大姫路（兵庫）が5-3で済美（愛媛）に競り勝った。これまで2部制の「午前の部」では空席が目立っていたスタンドにも、3万3000人の観衆が詰めかけ、にわかに活況を呈した。テレビ中継などを通して全国から注目される夏の