¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ëµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿£µÈÖ¡¦Àô¸ý¤òÄ¨È³¸òÂå¤·¤¿¡££±¡Ý£±¤Î»°²ó¡¢µÈÀî¡¢ºäËÜ¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¤³¤³¤ÇÀô¸ý¤Ï½éµå¡¢£²µåÌÜ¤È¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¡¢£±µå¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢£´µåÌÜ¤â¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¡££³¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤ÖÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£»°²ó¤Î¹¶·â¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¹¶¼é¸òÂå¡£Àô¸ý