»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤¢¤È4Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤ä¹âÃÎ¤ÇÊë¤é¤¹Í­¸¢¼Ô¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Çº£²ó¤ÎÁªµó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëÊª²Á¹âÆ­¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍïÇÀ²È¤äÊÆºî¤êÇÀ²È¤Ê¤É°ì¼¡»º¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë»×¤¤¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÇÏ»ÔÏÆÄ®¡£É¸¹â600¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤éÍïÇÀ¤ò±Ä¤à¸ÅÀîÁ±µ×¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤«¤é·Ð±Ä¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç20Ç¯¡£¸½ºß¡¢50Æ¬¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆýµí¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍïÇÀ²È¡¦¸ÅÀîÁ±µ×¤µ¤ó¡Ë