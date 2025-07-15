TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó£²¡Ù¸åÊÔÂè15ÏÃ¡ÊÂè15¤Î²ø¡Ë¡Ø»à¿À¤ÎÀ¸ìÓ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥ß¥ìÌò¤ÏÍ®ÌÚÎÃ¹á¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥Ë¥¬¥ßÍÍ¤ÎÄÉ²Ã¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£·î´©¡ØG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢¤¢¤¤¤À¤¤¤í¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¡£2022Ç¯Åß¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áºÆ»ÏÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯¡õ2024Ç¯½©¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¡¢2025Ç¯Åß¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯