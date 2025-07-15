¥Ö¥é¥¸¥ë½÷»ÒÁª¼ê¤¬¥¹¥·¥í¡¼¤Ë½ÐË×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¤ËÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÇã¼èÂçµÈ ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025 ÀéÍÕÂç²ñ¡×¤ÎÆüËÜÀï¸å¡¢½îÌ±Åª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀïÆ®¥â¡¼¥É¤¬°ìµ¤¤Ë²ò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤ÇÆüËÜ¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¸å¡¢²óÅ¾