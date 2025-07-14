Shop.1¡ÚÆ»ÆÜËÙ º£°æ ËÜÅ¹¡ÛÂçºå¤Î¡È¤À¤·¡ÉÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÏ·ÊÞ¤¦¤É¤óÅ¹Âçºå¤Î¿©Ê¸²½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡È¤À¤·¡É¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬Íø¤¤¤¿Âçºå¤¦¤É¤ó¡£Osaka Metro ¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡£ÂçºåÆñÇÈ¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ëÆ»ÆÜËÙ¾¦Å¹³¹¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖÆ»ÆÜËÙ º£°æ ËÜÅ¹¡Ê¤É¤¦¤È¤ó¤Ü¤ê ¤¤¤Þ¤¤ ¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ21Ç¯¡Ê1946¡ËÁÏ¶È¤ÎÂçºå¤¦¤É¤ó¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤¦¤É¤ó²°¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ¥°¥ë¥áÆÃ½¸¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï