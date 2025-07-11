写真撮影の課題を“即時解決”するマッチングプラットフォーム「AMI PHOTO（アミフォト）」は、2025年7月2日（水）から4日（金）にかけて京都市で開催されたスタートアップカンファレンス「IVS2025 KYOTO」に出展した。ブースでは、企業の撮影依頼にスマートに応える自動マッチングの仕組みを紹介するとともに、来場者向けに無料ポートレート撮影ブースも展開し、現場での高品質な撮影体験を提供した。■ 全国5,400名と企業を結ぶ