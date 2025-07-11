（台北中央社）台湾の文化界で最高栄誉とされる「行政院文化賞」の第44回授賞式が10日、台北市内で開かれ、受賞した作家の呉晟さん、客家の伝統建築の修復を手掛ける職人の傅明光さん、歌仔戯（台湾オペラ）俳優のヤン・リーホア（楊麗花）さんの3人に対し、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）からメダルや賞状が手渡された。呉さんは詩やエッセーで農家の人々や土地を記録。傅さんは台湾のエスニックグループの一つ、客家の