CYBERDYNE株式会社が開発した装着型サイボーグHALが、神経可塑性を誘導し、脊髄損傷（SCI）に起因する複数の機能障害に対して全身的かつ包括的な治療効果を有する唯一のデバイスであることが、国際的な医学誌に掲載されたシステマティック・レビューにより明らかになった。●12年間、591名分の臨床研究を解析2025年6月に「Global Spine Journal」に掲載された論文「Actively Controlled Exoskeletons Show Improved Function and N