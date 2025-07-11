アニメ『アン・シャーリー』が、いよいよ ”アヴォンリー教師編” から ”レドモンド大学編” へ突入！ 新キャラクターのキャスト情報が到着し、キャストからのコメントも寄せられた。☆新キャラクターのビジュアルをチェック！（写真3点）＞＞＞NHK Eテレにて4月5日（土）から放送が開始されたアニメ『アン・シャーリー』は、カナダの美しい小島、プリンス・エドワード島のアヴォンリーで、マリラとマシュウに引き取られた孤児