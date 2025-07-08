¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î11Æü0»þ～7·î14Æü23»þ59Ê¬ Àè¹Ô¥»ー¥ë´ü´Ö¡§7·î8Æü0»þ～7·î10Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡×Àè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËBenQ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖMOBIUZ¡×³Æ¼ï¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È144Hz¡¢4K UHD¡Ê3,840¡ß2,160¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿31.5¥¤