WEリーグの三菱重工浦和レッズレディースは27日、石川璃音、遠藤優、栗島朱里、竹内愛未、猶本光の5選手が海外クラブ等を含む移籍を前提とした準備のためにチームを離れることになったと発表した。現役なでしこジャパンの21歳DF石川と27歳DF遠藤、そして30歳MF栗島が「海外クラブを前提とした移籍の準備のため」、19歳MF竹内が「海外を含む他クラブへの移籍を前提とした準備のため」、31歳MF猶本が「移籍を前提とした準備のため」