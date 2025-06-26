ファミリーマートは２５日、ペットボトル飲料「ひろがる芳醇（ほうじゅん）ジャスミン茶１Ｌ」の一部商品に金属片が混入している可能性があるとして、最大約２２７万本を自主回収すると発表した。対象は九州・沖縄を除く全国の店舗で販売されたうち、賞味期限が２０２６年３月までで、末尾の製造所固有記号が「＋ＨＴＦ」となっている商品。購入者からの連絡で判明した。今のところ健康被害は確認されていないという。対