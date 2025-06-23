NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤Ï2025Ç¯6·î20ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°²ñ¼Òispace¤Î·îÃåÎ¦µ¡¡ÖRESILIENCE¡Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë¡×¤¬·îÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿º¯À×¤òÂª¤¨¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¢¥ NASA¤Î·î¼þ²ó±ÒÀ±LRO¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡¢ispace¤Î·îÃåÎ¦µ¡RESILIENCE¤Î¾×ÆÍÃÏÅÀ¡ÊÌð°õ¡Ë¡ÊCredit: NASA/GSFC/Arizona State University¡Ë¡ÛNASA¤¬¸ø³«¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î·î¼þ²ó±ÒÀ±¡ÖLRO¡ÊLunar Reconnaissance Orbiter¡¢¥ë¥Ê¡¼¡¦¥ê¥³¥Í¥µ¥ó¥¹¡¦¥ª¡¼¥Ó¥¿¡¼¡Ë¡×¤ËÅëºÜ¤µ