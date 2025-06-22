¤³¤Î1½µ´Ö¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ï¡¢35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏÅÀ¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·µ¤¿Þ¤Ë¤â°ÛÊÑ¤Ç¤¹¡£Çß±«Á°Àþ¤¬°ì»þ¡¢¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¼¡©¡ÉÇß±«Á°Àþ¤¬¾Ã¤¨¤¿¡ÉÅ·µ¤¿Þ¤Ë¤â°ÛÊÑ°ÛÎã¡¦ÆüËÜÎóÅç¤Ç35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Î½ë¤µ¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤âº¤ÏÇ6·î¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Ç35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ»Ô¡£´Ñ¸÷µÒ¤â¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¾®·¿ÀðÉ÷µ¡¤òÊÒ¼ê¤Ë¡Ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡ÖµþÅÔ½ë