µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤À¡£¡Ö¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ê¤¬¤é¡¢¾å±Ç»þ´Ö¤ÏÌó3»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¼Ü¡£¤·¤«¤·Æ°°÷¤Ï½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤Ç24Ëü5,000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÁá¤¯¤â3²¯¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¸ø³«¤Ï6·î6Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å±Ç±ä´ü¤Ê¤É¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂô¤Ë¤Ï¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ÖºòÇ¯Ëö¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤ÏÅ¥¿ì¤·¡¢¹Á¶è