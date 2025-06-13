6月3日午前6時39分に亡くなった、“ミスター・プロ野球”こと長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督。昭和の大スターの死に、巨人と同じ読売新聞グループの日本テレビは、同日19時から『緊急特番ありがとう長嶋茂雄さんミスタープロ野球永遠に…』と題した追悼番組をいち早く放送。しかし、番組で流されたのは、監督就任以降や晩年の姿がほとんどで、現役時代の映像が少なかったことで、不満を漏らす視聴者も多かったようだ。そ