ID.Buzzより小型のEVに？実用性重視フォルクスワーゲンは、『トゥーラン』の後継車となるコンパクトミニバン（MPV）の導入を検討している。SUVに代わる実用的なファミリーカーとしてグローバルに発売する可能性がある。【画像】欧州ミニバンの大定番！ 使い勝手のいいファミリーカー【フォルクスワーゲン・トゥーラン（初代 ＆ 第2世代）を詳しく見る】全30枚この新モデルは2016年公開の『Budd-e』など、過去のEVコンセプトカ