2025年 3月28日、ミャンマーでマグニチュード7.7の大地震が発生した。マンダレー中心部から南西約10キロにあるワッチェ慈善病院で、小児外科医の吉岡秀人医師が手術を始めようとしていた矢先の出来事だった。 患者の安全を確保し、ただちに災害医療救援を行った吉岡医師。彼は30年もの長きにわたり、ミャンマーをはじめとするアジアで医療活動を行っている。アジアの医療の実態はどのようなものなのだろうか。ミャンマー地震の様子