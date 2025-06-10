悲惨なシーズンを終えたマンチェスター・ユナイテッドが、元マンチェスター・シティDFアイメリク・ラポルテの獲得に動いた。『El Chiringuito』によれば、ユナイテッドはすでに選手の代理人に正式なオファーを提示。アル・ナスルも売却に前向きで、争奪戦は6クラブに拡大しているという。ユナイテッドはプレミアリーグで15位に沈み、唯一のタイトル獲得チャンスだったヨーロッパリーグ決勝でもトッテナム・ホットスパーに敗れた。