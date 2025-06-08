SNSトラブルと不登校をテーマにした創作漫画「学校行かなくていいよ」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。ソバ屋を営む家。小1の娘は休日にどこにも行けず、「友達ばっかり出かけてズルい！」と言い出しました。かわいそうに思った母は平日に学校を休ませて遊園地に連れていきましたが、それをSNSに載せてしまったことで…。読者からは、SNSの利用や親子関係について、さまざまな声が上がってい