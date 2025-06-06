グローバルNASブランドであるUnify Data Technology LLC.は、海外での先行販売において1.5億円の売上を記録し、各方面から注目を集めている次世代型ポータブルストレージ「Unify Drive UT2」の日本初上陸に先駆け、2025年5月23日（金）、JETRO対日投資・ビジネスサポートセンターにてメディア向け体験会を開催した。当日は製品概要の説明に加え、リアルタイムでのデモンストレーションも実施され、来場者にその性能が余すところな