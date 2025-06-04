株式会社ペッパーフードサービスは、2025年6月6日(金)~ 2025年7月22日(火)までの間、いきなり！ステーキ全店(末広町店を除く)で「オージービーフフェア」を開催する。今回のフェアでは第１弾「トライチップステーキ」、第２弾「フランクステーキ」と、過去の販売でも好評だったステーキを販売する。また、トッピングの野菜も復活の希望が多かった「焼きナス」をプラスして提供する。〇6月6日〜6月23日【豪州産トライチップステーキ