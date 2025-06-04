ＥｄｕＬａｂが急伸している。この日、グループ会社である教育測定研究所が、文部科学省が実施する「セキュアな環境における生成ＡＩの校務利用の実証研究事業」における業務を受託したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。受託したのは、「生成ＡＩの校務での活用に関する実証研究の支援・分析・成果とりまとめ、諸課題の調査・検証」に関する業務。教職員の働き方改革やＤＸの推進に貢献していくとしている。