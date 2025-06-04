2025年6月3日、韓国・中央日報は「韓国初の新型コロナワクチン死亡者、22歳男性の心臓で見つかったもの」と題した記事を掲載した。先月、国会で「コロナワクチン被害補償」特別法が可決された。従来の感染法補償より範囲を拡大することを骨子としており、10月末に施行となる。新型コロナワクチン接種は現在も高リスク群を対象に行われているが、記事は「ワクチンは安全なのか。死亡との因果関係を追跡した」として、ワクチンと死亡