お笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずる（44）が3日、自身のインスタグラムを更新。自宅にペットカメラを設置したことを明かした。河井は「全然ベロベロになるまで飲んだりしていないのに、家に帰ってきてソファでテレビを見てたりしてる内に急にパタンと寝てしまう事があまりに多い為、満45歳独身河井、ペットカメラを設置致しました。(勿論ペットは飼っておりません)」と報告。ペットカメラで撮影したものと思われる帰