8月29日（金）より全国公開される劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』。主題歌はSEKAI NO OWARIの新曲『図鑑』に決定。声優陣に木村昴、村瀬歩、小野友樹、花江夏樹の出演が決定した。本作は、世界中で愛される『不思議の国のアリス』をベースに、なかなかうまくいかない日常に悩む不器用な女の子・りせの視点で描く ”新たなアリス” の物語。日本で初めて長編アニメーション映画としてアリスの世界を描いた