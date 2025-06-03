アクセンチュアは、各社が提供する多様なAIエージェントを企業内で横断的に連携させることを初めて可能にした「Trusted Agent Huddle」を発表した。●パートナー企業が提供するAIエージェントをキュアかつ円滑に連携発表された「Trusted Agent Huddle」は、「AI Refinery」プラットフォームの一部であり、Adobe、AWS、Databricks、Google Cloud、Meta、Microsoft、NVIDIA、Oracle、Salesforce、SAP、ServiceNow、Snowflake、Workda