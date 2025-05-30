¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖGalaxy Tab S8+¡×¤È¡ÖGalaxy Tab S8 Ultra¡×¤¬Android 15¤Ë¡ªSamsung Electronics¡Ê°Ê²¼¡¢Samsung¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖGalaxy Tab S8+¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGalaxy Tab S8 Ultra¡×¤ÎWi-Fi¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid 15¡×¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Äó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì