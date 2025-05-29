中国は日本時間2025年5月29日に「長征3号B」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた小惑星探査機「天問2号」は予定されていた軌道に投入されたことを、CNSA＝中国国家航天局やCASC＝中国航天科技集団有限公司が発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征3号B遥110ロケット：長征3号B（Long March 3B/E）打ち上げ日時：日本時間 2025年5月29日2時31分発射場：西昌衛星発射センター（中