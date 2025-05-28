»Â¿·£²¥È¡¼¥ó¤Î¿·¥¯¥é¥¦¥ó2025Ç¯5·î22Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê¥»¥À¥ó¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖZ¡ÈTHE 70th¡É¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¡ÖZ¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢³°Áõ¡¦ÆâÁõ¤ËÆÃÊÌÁõÈ÷¤ò»Ü¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢HEV¤ÈFCEV¤ÎÎ¾¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Î2¥È¡¼¥ó¡ª¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡È¿·¡É¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê60Ëç¡Ë¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³Ê¹ñ»º¾èÍÑ