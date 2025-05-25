素材の味を引き出す無水調理鍋などで人気を集めるVERMICULAR（バーミキュラ）から、5月28日に進化を遂げた雪平鍋「VERMICULAR YUKIHIRA」（16cm：1万7300円、18cm：1万8300円、20cm：1万9300円）が登場します。“素材を焼き、煮炊きを極める”をコンセプトに開発された本モデルの特長は、大きく3つ。なかでも注目したいのが、瞬間蒸発ホーロー×槌目模様によって実現した革新的な調理性能です。食材から出る余分な水分を瞬時に蒸発