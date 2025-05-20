成宮寛貴の8年ぶり俳優復帰作として話題になり、13日についに最終回を迎えたABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』（「ABEMA」にて無料放送、Netflixでも同時配信中）。現在も“一気見”したい人や、“考察”のために2度見・3度見をしている人たちによる視聴も好調だ。本作は、累計発行部数1億部以上突破のヒット作『金田一少年の事件簿』などで知られる天樹征丸氏の同名漫画が原作の純愛サスペンス。幸せな結婚生活の裏で巻き