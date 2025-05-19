2005Ç¯5·î19Æü¤Ë¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥ÉーDSÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖÅìËÌÂç³ØÌ¤Íè²Ê³Øµ»½Ñ¶¦Æ±¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø´Æ½¤Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ëÂç¿Í¤ÎDS¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï·×»»¡¢¿§ºÌ¼±ÊÌ¡¢Ì¾ºî²»ÆÉ¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¡Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤ÇÇ¾¤òÃÃÏ£¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¡£ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ì¤ÐÇ¾¤¬³èÀ­²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥²ー¥à¤Ë´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ー¤ò¼è¤ê