¡Ú¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡Û¥Þ¥ó¥¬¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¥²ー¥à¶È³¦¡§¡ÖÇ¾¤òÃÃ¤¨¤ëÂç¿Í¤ÎDS¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Æü¡Ê2005Ç¯5·î19Æü¡Ë
¡¡2005Ç¯5·î19Æü¤Ë¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥ÉーDSÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖÅìËÌÂç³ØÌ¤Íè²Ê³Øµ»½Ñ¶¦Æ±¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø´Æ½¤¡¡Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ëÂç¿Í¤ÎDS¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï·×»»¡¢¿§ºÌ¼±ÊÌ¡¢Ì¾ºî²»ÆÉ¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¡Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤ÇÇ¾¤òÃÃÏ£¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¡£ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ì¤ÐÇ¾¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥²ー¥à¤Ë´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ー¤ò¼è¤ê¹þ¤ßÂç¥Öー¥à¤Ë¡£¡ÖCESA¥²ー¥àÇò½ñ¡×¤è¤ë¤È¡¢ËÜºî¤Ï¹ñÆâ¤Ç396ËüËÜ¡¢À¤³¦Îß·×¤Ç1,900ËüËÜ¤¬Çä¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢É®¼Ô¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥²ー¥àÃç´Ö¤Î´Ö¤Ç¤âÍ·¤Ö¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥é¥µー¤È¤Ê¤êÆùÂÎ¤Èµ²±ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜºî¤òÍ·¤Ö¤¤Ã¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤òÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀµÄ¾¥Ê¥á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·×»»ÌäÂê¤ÏÈæ³ÓÅª¥¹¥é¥¹¥é¤È²ò¤±¤¿¤Î¤Ç³Ú¾¡¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢ÆÃ¤ËÊ¸»ú¿§¤òÅö¤Æ¤ë¿§ºÌ¼±ÊÌ¤Ë¶ìÀï¤·¤¿·ë²Ì¡¢²¿¤È½é¥×¥ì¥¤»þ¤ÏÈ½Äê¤µ¤ì¤¿Ç¾Ç¯Îð¤¬¼ÂÇ¯Îð¤ò¾å²ó¤ë»ÏËö¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¥Íー¡ª¡×¤ÈÀ¸Íè¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤Àº¿À¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢°Ê¸åÇ¾Ç¯Îð¤¬20Âå¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢µ×¤·¤¯°ÕÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ¡¤Ë¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Öµ´¥È¥ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¨¤¤¤´ÄÒ¤±¡×¡¢¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¢¤¿¤Þ½Î¡×¡¢¡Ö¤Þ¤¹¡ß¤Þ¤¹É´¤Þ¤¹·×»»¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¶µ°é·Ï¥½¥Õ¥È¤¬¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥ÉーDS¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤´Â¸ÃÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î³«È¯Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î´äÅÄÁï¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥¤¥È¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¿Ö¤¯¡×¤Î¡ÖÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼øÊÓ¡×¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤ò¡£¤Þ¤¿¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¥Öー¥à´ü¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢ÀîÅç¶µ¼ø¤ÎÃø½ñ¡Ö¤µ¤é¤ÐÇ¾¥Öー¥à¡×¤Ë¤â¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤âËÜ½ñ¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª
¢¢¼ÒÄ¹¤¬¿Ö¤¯¡ÖÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê ÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø´Æ½¤ ¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë5Ê¬´Ö¤Îµ´¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥Úー¥¸¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©¡×¤È¤Ï
¡¡ÉÔÄê´ü¤Ë²áµî¤Ëµ¯¤¤¿¥²ー¥à¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ç¥æ¥ë～¤¯¡¢¤«¤Ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£
³¨¡§µÌ °´Çµ
¡¡¥²ー¥àÎò40Ç¯Ä¶¤Î¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¡¦¶¦Ãø¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥À¥¹ ¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÎ¢µ»ÊÔ¡×¡¢¡Ö¥²ー¥à¿¦¿ÍÂè1½¸¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²ー¥à¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ø¥²ー¥à¥Ë¥¯¥¹¡Ù¡×¡¢¡Ö¥Ê¥à¥³¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤« ¥²ー¥à²»³Ú¤ÎÃÂÀ¸¡×¤Ê¤É¡£2014Ç¯¤è¤êÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²ー¥à³Ø²ñ¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢SIGÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£
¥Æ¥¥¹¥È¡§¼²¸¶ À¹Ç·¡Ê¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡Ë