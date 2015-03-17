岩田聡
岩田聡は元任天堂代表取締役社長。1959年12月6日生まれ。北海道札幌市の出身。
2025年7月16日
2025年5月19日
2017年12月28日
2016年7月13日
2015年11月28日
2015年9月23日
2015年7月15日
2015年7月14日
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岩田聡社長の逝去発表日に任天堂本社に虹がかかる ファンに反響
社屋の「nintendo」のロゴから、空へ向けて虹が出ているように見えるという
Jタウンネット
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任天堂の岩田聡社長が死去 アメリカのネットで悲しみの声「言葉が出ない」
「言葉が出ない…。彼は何百万人ものプレーヤーたちに笑顔を与えてくれた」
Record China
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任天堂の岩田聡社長が死去 今後は誰が舵取りをするのか
「岩田さんに代わる経営判断をできる人は見当たりません」とした
NEWSポストセブン
2015年7月13日
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任天堂の岩田聡社長が死去 中国ネットでは「泣きたくなる」などの声も
中国ネットでは「これは泣きたくなるよ」など早すぎる死を悼む声があがった
Record China
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岩田聡社長の訃報にPlayStation公式Twitterが異例のコメント
PlayStationの公式Twitterアカウントは「今までありがとう」とツイート
おたくま経済新聞
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任天堂の岩田聡社長が逝去 元部下の桜井政博さん「最高のリーダー」
「前の会社からの上司。努力家で、人徳者だった」と元部下の桜井政博さん
J-CASTニュース
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任天堂の岩田聡社長が胆管腫瘍のため逝去 55歳
胆管腫瘍のため逝去したと公表されている
BUZZAP！