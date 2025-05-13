「ISOGAMI 餃子バル TOMAKO」は、動物性食材完全不使用のヴィーガン餃子(7種類)、ヴィーガンとまとらーめん、ヴィーガン味噌らーめんの計9種類を提供開始しました。 ISOGAMI 餃子バル TOMAKO  所在地： 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-29TEL ： 078-230-1330営業時間： ランチ11時〜15時／ディナー17時〜22時(LO 21時30分)店休日： 年中無休(元日除く)交通アクセス： JR各線 三ノ宮駅徒