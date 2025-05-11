関東地方は明後日13日(火)以降は、最高気温が25℃以上の夏日が続くでしょう。週前半は比較的カラッとした暑さですが、週後半は蒸し暑さが加わりそうです。熱中症や食中毒のリスクが高まりますのでご注意ください。関東地方は13日以降は夏日が続く関東地方は、明日12(月)は、気圧の谷や湿った空気の影響で朝までは広く雨が降るでしょう。日中は一旦天気が回復し、晴れ間の出る所もありそうです。ただ、午後は大気の状態が不安定にな