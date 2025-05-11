アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』序章「カサマツ篇」が完結し、第一章「中央編入篇」が5月18日放送の第7話「トレセン学園」からスタートすることが発表された。あわせて新ビジュアルと新キャラを紹介するPVなどが公開された。【動画】オグリの新ライバル集結！公開された『ウマ娘 シングレ』新映像「トレセン学園」編は、物語の舞台が中央に移り、オグリキャップの新たなライバルとなる中央のウマ娘たちを描いた第1クール新