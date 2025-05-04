¡ãÅÚ°æ¥³¥Þ¥­¤Î¥¢¥¸¥¢²»³ÚÃµË¬ Vol.15¡ä ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØMAJ¡Ù¡Ë¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©2025Ç¯5·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤Î¼çÍ×5ÃÄÂÎ¡ÊÆüËÜ¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ²»³Ú»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ²»³ÚÀ©ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥×¥í¥âー¥¿ー¥º¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨²ñ¡Ë¤¬³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤ÆÀßÎ©¤·¤¿ÃÄÂÎ¡ÖCEIPA¡×¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤¦¤È