ÃËÀ­¤Ç¤âÄÌ¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¡È¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡É¤Î£±¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ëÃ¦ÌÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢ »Ò¤É¤â¤ÎÃ¦ÌÓ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¡©¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö10Âå¤ÎÃ¦ÌÓ¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡×¹­¤¬¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ÎÃ¦ÌÓ¡É¥Ê¥¼¡©¡ÚTHE TIME,¡Û ¡ÖÂÎÌÓ¡×¤ËÇº¤à»Ò¡ÄÄãÇ¯Îð²½¤ÇÁý²Ã¤â¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÀ¤â¤â¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Í¡×Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëÃËÀ­ÀìÍÑ¤ÎÁí¹çÈþÍÆ°åÎÅ¡Ø¥´¥ê¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÙÆ»¸¼ºä±¡¡£»Ü½ÑÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ê