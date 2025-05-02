¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤Ïº£²ÆÃíÌÜ³ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØTBR Football¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ëº£²Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¹Ô¤­¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2022Ç¯1·î¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Á°ÅÄ¤ÏÆ±Ç¯7·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£°µ´¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤Æ²ÃÆþ°Ê¹ß¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤Ïº£µ¨¤âÂç³èÌö¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï31»î¹ç¤Ç16¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹